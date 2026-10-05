Justin Hubner Panggil Suporter: Timnas Indonesia Butuh Dukungan Penuh di Final

jpnn.com - Pesan tegas disampaikan bek Justin Hubner menjelang duel panas Timnas Indonesia vs Tailan di final FIFA ASEAN Cup 2026. Dia meminta suporter memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan membuat stadion kebanggaan Indonesia tersebut bergemuruh.

Timnas Indonesia akan menghadapi Tailan pada laga final di SUGBK, Jakarta, Senin (5/10/2026). Pertandingan ini menjadi kesempatan skuad Garuda untuk menutup perjalanan di turnamen dengan trofi.

Justin Hubner tak ingin laga sebesar ini dimainkan di hadapan tribun yang masih menyisakan banyak kursi kosong.

Dia berharap suporter datang dalam jumlah besar dan menciptakan atmosfer luar biasa sejak menit pertama.

"Sejujurnya, saya mengharapkan stadion penuh," ujar Justin Hubner.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Saat Indonesia menghancurkan Bangladesh 9-2 pada laga terakhir Grup A, Kamis (1/10/2026), jumlah penonton yang hadir hanya sekitar 33 ribu orang.

Angka itu masih jauh di bawah kapasitas SUGBK yang mampu menampung lebih dari 77 ribu penonton.

Bagi Justin, dukungan suporter tidak seharusnya bergantung pada siapa lawan yang dihadapi Timnas Indonesia.