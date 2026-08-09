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Justin Hubner Starter, Ole Romeny Moncer, Fortuna Sittard Tahan PSV 2-2

Justin Hubner Starter, Ole Romeny Moncer, Fortuna Sittard Tahan PSV 2-2
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Logo Eredivisie Liga Belanda. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com, JAKARTA - Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny mencetak satu gol untuk Fortuna Sittard saat menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu, PSV Eindhoven 2-2, Minggu.

Dalam laga pembuka Eredivisie 2026/27 di Stadion Philips, Justin Hubner tampil sebagai starter dan bermain penuh.

Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeny membuka keunggulan pada menit ke-10.

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Laga tersebut menjadi debut resmi penyerang Indonesia itu bersama Fortuna setelah dipinjamkan oleh Oxford United.

Gol Romeny berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Ryan Flamingo sebenarnya  menguasai bola dengan baik, tetapi bek PSV itu melakukan backpass yang berhasil direbut Romeny.

Tanpa membuang kesempatan, Romeny langsung melepaskan tembakan yang bersarang di gawang Matej Kovar. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum.

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PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55.

Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jauh.

Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny mencetak satu gol untuk Fortuna Sittard saat menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu, PSV Eindhoven.

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