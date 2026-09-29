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Justin Hubner Tatap Laga Lawan Bangladesh: Perjuangan Belum Berakhir

Justin Hubner Tatap Laga Lawan Bangladesh: Perjuangan Belum Berakhir
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Bek Timnas Indonesia Justin Hubner (tengah) saat pertandingan melawan Malaysia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner memastikan tidak akan larut dalam hasil imbang kontra Malaysia. Dia menegaskan perjuangan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 masih jauh dari kata selesai.

Pesan tersebut disampaikan Hubner setelah Indonesia ditahan Malaysia 0-0 dalam laga Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. 

Meski gagal meraih kemenangan, Hubner menilai ada hal positif yang bisa dibawa dari pertandingan tersebut.

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"Perjuangan ini belum berakhir. Semuanya belum selesai, jadi sekarang kami fokus ke pertandingan berikutnya dan kami akan mengalahkan Bangladesh," ujar Hubner dikutip dari situs FIFA.

Hasil imbang melawan Malaysia memang terasa mengecewakan bagi Timnas Indonesia, terlebih Skuat Garuda sempat tampil dominan sebelum harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah yang diterima Thom Haye.

Alhasil, Timnas Indonesia dipaksa lebih banyak bertahan demi menjaga gawangnya tidak kebobolan.

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Namun, Hubner melihat kemampuan Indonesia bertahan dalam kondisi sulit sebagai bukti kekuatan tim.

"Saya pikir kami tampil mendominasi sampai akhirnya terjadi kartu merah. Ketika kami harus bermain dengan 10 orang, situasinya menjadi sangat sulit bagi kami untuk keluar menyerang," kata Hubner.

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner mengalihkan fokus untuk menghadapi Bangladesh di laga pamungkas Grup A. Justin menyakini peluang Indonesia belum tertutup.

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