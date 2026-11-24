jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus aktor, Justin Timberlake dipastikan menjadi salah satu tokoh yang dibahas dalam serial dokumenter terbaru.

Serial dokumenter berisi empat bagian itu bahkan menjanjikan eksplorasi mendalam mengenai kehidupan pribadi dan profesionalnya.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Apple TV yang baru saja mengumumkan dan merilis trailer serial bertajuk Timberlake.

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"Potret mentah, reflektif, dan terbuka mengenai kehidupan serta karier sang seniman serbabisa dan ikon tersebut," keterangan trailer.

Serial tersebut disutradarai oleh pemenang Academy Award, Fisher Stevens (The Cove), dan merangkum tiga dekade perjalanan musik serta budaya populer.

Trailer menampilkan rekaman arsip yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, serta wawancara eksklusif dengan Justin Timberlake beserta keluarga, teman, dan para kolaborator.

Cuplikan tersebut juga memperlihatkan istri Justin Timberlake, Jessica Biel, menyampaikan sebuah pernyataan kepada sutradara.

"Saat aku bertemu dengannya, dia sama sekali bukan orang yang seperti aku bayangkan. Menurutku kita harus meluruskan beberapa hal," ucapnya.