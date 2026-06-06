JustMarkets Luncurkan Kontes Anniversary Spesial Berhadiah $50.000+ dan Emas

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah prospek positif industri trading di Indonesia, JustMarkets, platform trading dengan lebih dari 3 juta klien aktif dan beroperasi di lebih dari 160 negara, meluncurkan Kontes Anniversary Spesial berhadiah lebih dari US$50.000 dan emas batangan fisik untuk merayakan hari jadinya yang ke-14.

Pertumbuhan partisipasi investor ritel dalam negeri, makin luasnya adopsi platform trading digital, serta meningkatnya akses masyarakat ke pasar keuangan global turut mendorong perkembangan pasar valuta asing (valas) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Prospek pasar valas Indonesia terus mencerminkan tren positif. Menurut IMARC Group, konsultan manajemen dan riset pasar global, nilai pasar valas dalam negeri mencapai US$11,85 miliar (sekitar Rp213,8 triliun) pada 2025 dan diproyeksikan naik menjadi US$21,37 miliar (sekitar Rp385,5 triliun) pada 2034. Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) ini tercatat sebesar 6,43% pada periode 2026–2034.

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Perkembangan tersebut turut ditopang oleh transformasi digital di Indonesia. Laporan "Digital 2026: Indonesia" dari DataReportal mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 230 juta orang pada akhir 2025, atau setara 80,5% dari total populasi, meningkat sekitar 18 juta orang dari tahun sebelumnya.

Berkat tingginya penetrasi internet, adopsi layanan keuangan digital turut melonjak, termasuk platform trading. Hal ini memperluas partisipasi investor ritel yang mencakup generasi muda di pasar keuangan. Didukung peningkatan literasi keuangan, transparansi regulasi, dan inovasi teknologi, ekosistem trading Indonesia terus berkembang menjadi lebih inklusif dan mudah diakses.

"Merayakan hari jadi ke-14 ini, kami berterima kasih kepada semua klien atas kepercayaan, dedikasi, dan partisipasi mereka," kata Juru Bicara JustMarkets Niyas Yessengarayev.

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"Kontes Anniversary Spesial menjadi bentuk apresiasi kami dengan membagikan emas batangan, hadiah uang tunai, dan undian mingguan. Kami antusias melihat kompetisi ini berjalan, membagikan hadiah yang layak kepada pemenang, dan merayakan Hari Jadi JustMarkets dengan kebanggaan, kemeriahan, serta bonus bagi yang paling berarti bagi JustMarkets, para trader kami," katanya.

Berhadiah total $50.000, kompetisi ini terbuka untuk semua klien JustMarkets yang memenuhi syarat mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Dengan berpartisipasi, trader bisa mengikuti undian mingguan, bersaing meraih peringkat trading TOP, dan meraih hadiah uang tunai. Namun, hadiah paling istimewa dalam kontes ini adalah emas-emas batangan fisik yang dibagikan kepada 15 trader yang paling aktif, berkisar antara 5g hingga 20g berdasarkan posisi papan peringkat.