menu
JPNN.comJPNN.com
Jusuf Kalla Akan Terima DPP PATRIA PMKRI Perihal Dialog Merawat Kebangsaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum DPP PATRIA Agustinus Tamo Mbapa dan jajarannya bersama Ketua Presidium KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC dan Ketua Komisi Kerasulan Awam KWI Mgr. Yohanes Harus Yuwono seusai Misa pelantikan DPP PATRIA Periode 2025-2030 di Ballroom Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta, Sabtu (11/4/2026), Foto: Humas DPP PATRIA

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla akan menerima delegasi Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA PMKRI) untuk berdialog tentang Merawat Tenun Kebangsaan.

Staf Jusuf Kalla, Dewi Meifira membenarkan agenda pertemuan dengan DPP PATRIA.

“Betul, Pak. Besok (hari ini, Senin, 27 April 2026, red) Pukul 14.00 WIB,” ujar Dewi Meifira pada Minggu (26/4/2026).

Baca Juga:

Untuk diketahui, agenda pertemuan tersebut untuk merespons Surat Undangan Dialog dari DPP PATRIA yang sebelumnya diagendakan pada tanggal 15 April 2026.

“Kami sampaikan permohonan maaf, beliau tidak bisa hadir karena masih berada di luar negeri,” ujar Dewi dalam pesan WhatsApp diterima Ketua Bidang Internal Organisasi DPP PATRIA PMKRI Friederich Batari pada Selasa (14/4/2026).

Ketua Umum DPP PATRIA PMKRI Periode 2025-2030 Agustinus Tamo Mbapa mengapreasi atas respons tokoh nasional Muhammad Jusuf Kalla kepada organisasi yang dipimpinnya sebagai upaya membangun dialog kebangsaan.

Baca Juga:

“Kami berharap Pak Jusuf Kalla dapat memberikan penjelasan yang utuh atas pernyataan yang kontroversi,” ujar Gustaf sapaan akrab Agustinus Tamo Mbapa.

Menurut Gustaf, dalam pertemuan nanti, DPP PATRIA akan menyampaikan pandangan sesuai ajaran Katolik yang penuh kasih tanpa kekerasan,” ujar Gustaf.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI