Jusuf Kalla Apresiasi Langkah Prof. Deby Vinski di Kancah Internasional

jpnn.com, JAKARTA - President of the World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM) dan World Council of Stem Cell (WOCS), Prof. dr. Deby Vinski, MSc, PhD, menyampaikan laporan rutin perkembangan organisasi kepada Senior Advisor WOCPM & WOCS, Jusuf Kalla.

Laporan disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi di Jakarta pada Selasa (11/2).

Prof. Deby Vinski yang dikenal sebagai Queen of Anti Aging melaporkan keberhasilan pelaksanaan Workshop Stem Cell pada 6-7 Februari 2026 di Vinski Tower, Jakarta.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan standar dan edukasi terapi sel punca bertaraf internasional.

Selain itu, dia juga menyampaikan perkembangan agenda kongres internasional WOCPM sepanjang 2026, saat dirinya bertindak sebagai Chair of the Conference di tiga negara, yakni Osaka (Jepang), Paris (Prancis), serta World Consensus di London, Inggris.

Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat arah kebijakan, kolaborasi global, serta penguatan posisi Indonesia dalam ekosistem kedokteran preventif, regeneratif, dan terapi berbasis stem cell di tingkat internasional.

Antusiasme dunia internasional terlihat dari meningkatnya jumlah peserta dan negara yang bergabung dalam setiap agenda ilmiah tersebut.

Dalam pertemuan itu, Jusuf Kalla menyampaikan apresiasi atas pencapaian dan kontribusi Prof. Deby dalam membawa nama Indonesia ke panggung dunia.