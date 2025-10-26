Jusuf Kalla Berangkat ke Roma Bertemu Tokoh Perdamaian Dunia
jpnn.com - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 RI Muhammad Jusuf Kalla bertolak ke Roma, Italia, Sabtu (25/10/2025), untuk bertemu sejumlah tokoh perdamaian dan kemanusiaan dari berbagai dunia pada Pertemuan Internasional untuk Perdamaian Dunia (International Meeting for Peace).
"Forum tahunan bergengsi bertema 'Daring Peace' ini mempertemukan para pemimpin dunia, tokoh lintas agama, akademisi, dan pegiat kemanusiaan dari berbagai negara, guna memperkuat semangat dialog lintas iman dan mencari solusi atas beragam konflik global yang masih berlangsung," bunyi pernyataan tim publikasi Jusuf Kalla.
Forum perdamaian tersebut akan diselenggarakan pada Minggu (26/10) hingga Selasa (28/10). Pada hari pertama, sejumlah tokoh kenamaan dunia akan menjadi pembicara utama, di antaranya Presiden Italia Sergio Mattarella, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Ratu Belgia Mathilde, hingga Sekretaris Negara Vatikan Pietro Parolin.
Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Palang Merah Indonesia (PMI), akan menjadi salah satu pembicara dalam Forum 1 yang akan berlangsung pada Senin (27/10).
Dalam forum itu, JK akan menyampaikan pandangan tentang pentingnya membangun perdamaian tanpa kekerasan melalui dialog, solidaritas, dan peran tempat ibadah sebagai pusat penyebaran nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Masih di hari yang sama, akan digelar Forum 14 bertema "Remembering Pope Francis" yang dilanjutkan dengan Upacara Perdamaian di Koloseum Roma yang dimulai dengan doa lintas agama.
Acara itu akan dihadiri langsung oleh Sri Paus Leo XIV, bersama para pemimpin agama dunia, sebagai simbol komitmen bersama terhadap perdamaian dan persaudaraan umat manusia. Turut hadir pula Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.
Penutup rangkaian acara akan berlangsung pada Selasa, (28/10) 2025 pagi, dengan Forum 22 bertema "Economy and Solidarity".
