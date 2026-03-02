Jusuf Kalla Prihatin Melihat Kekejaman Amerika terhadap Ali Khamenei
jpnn.com - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan prihatin atas tindakan kejam sekaligus tidak beretika Amerika Serikat (AS) bersama Israel terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
"Ini memang suatu hal yang menjadi bagian keprihatinan kita kepada masalah Amerika dengan sifat dan kekejaman yang dilakukan terhadap Iran," kata JK di kediamannya, di Jakarta, Minggu (2/3/2026).
JK juga mengaku bersedih atas wafatnya Ali Khamenei akibat serangan AS bersama Israel tersebut.
"Kami tentu sangat bersedih bahwa Pemimpin Iran Ali Khamenei wafat," ucapnya.
Menurut JK, tindakan AS-Israel kepada Iran dinilai tidak beretika karena perundingan antarnegara terkait nuklir sedang berlangsung.
"Dari segi etik, kalau sedang berunding, jangan serang. Ini memang keadaan yang bagi kita semua sangat memprihatinkan karena Amerika menyerang apa saja yang tidak sesuai dengan pandangan-pandangannya," tutur JK.
Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Pada kesempatan berbeda, Presiden AS Donald Trump menyatakan militer AS telah memulai operasi tempur besar-besaran di Iran.
