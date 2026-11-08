Jutaan Guru Honorer jadi PPPK, Nunuk Suryani: Tidak Perlu Menunggu Sampai Sempurna

jpnn.com - JAKARTA - Ikatan Guru Indonesia (IGI) memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dinilai melakukan transformasi tata kelola guru melalui peningkatan kesejahteraan, kepastian karier, dan kompetensi tenaga pendidik.

Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penghargaan Special Award Anugerah Pendidikan Indonesia (API) 2026 kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani sebagai Tokoh Penggerak Transformasi Guru Indonesia.

Ketua Umum IGI Danang Hidayatullah di Jakarta pada Sabtu (7/11) mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kepemimpinan Nunuk yang dinilai memberikan dampak nyata bagi guru melalui berbagai pembenahan tata kelola tenaga pendidik.

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Menurut dia, upaya tersebut mencakup optimalisasi seleksi dan pengangkatan guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK), transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta penguatan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Ia menilai kepemimpinan di bidang pendidikan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga perlu ditunjukkan dengan kehadiran langsung, kemauan mendengar aspirasi guru, serta langkah konkret yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Menanggapi penghargaan tersebut, Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan apresiasi itu bukan merupakan pencapaian pribadi, melainkan hasil kerja bersama seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam transformasi tata kelola guru.

“Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi. Apa yang kami lakukan adalah tanggung jawab tugas, yaitu membuat terobosan agar guru sejahtera, sehingga setelah itu guru dapat meningkatkan kompetensinya,” kata Nunuk.

Sejak 2020 pihaknya melakukan berbagai pembenahan untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas guru.