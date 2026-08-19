Juventus Cari Kiper Baru, Emil Audero Masuk Radar?

jpnn.com - Nama Emil Audero Mulyadi kembali muncul dalam bursa transfer Liga Italia.

Kiper Timnas Indonesia tersebut disebut menjadi salah satu opsi Juventus untuk mengisi posisi penjaga gawang cadangan.

Juventus sedang melakukan perubahan komposisi pemain menjelang musim 2026/2027.

Guglielmo Vicario telah didatangkan dari Tottenham Hotspur untuk posisi utama, sedangkan klub masih membutuhkan kiper pelapis.

Situasi tersebut membuat nama Emil ikut diperhitungkan. Calciomercato menyebut kiper kelahiran Mataram itu sebagai salah satu kandidat yang memungkinkan untuk bergabung dengan Bianconeri.

Emil Punya Hubungan dengan Juventus

Peluang tersebut memiliki cerita tersendiri bagi Emil Audero. Pemain berusia 29 tahun itu bukan sosok asing bagi Juventus karena pernah menimba ilmu di akademi klub.

Emil berada di lingkungan Juventus sejak 2008 hingga 2016 sebelum mendapatkan kesempatan masuk ke skuad senior. Setelah itu, dia menjalani sejumlah masa peminjaman, termasuk bersama Venezia dan Sampdoria.

Karier Emil Audero Masih Jadi Perhatian

Sampdoria kemudian mempermanenkan Emil pada 2019. Setelah meninggalkan klub tersebut pada 2024, dia menjadi bagian dari Como dan sempat menjalani masa peminjaman bersama Palermo serta Cremonese.