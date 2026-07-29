Juventus Pinjamkan Lois Openda ke Lyon Semusim Penuh

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang klub Liga Italia Juventus Lois Openda akan menjalani musim 2026/2027 bersama Lyon.

Hal itu setelah Juventus secara resmi meminjamkan Lois Openda ke klub Liga Prancis tersebut.

Openda dipimjamkan ke Lyon selama semusim penuh pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Juventus dan Lyon menyepakati kompensasi senilai 3,5 juta euro atau sekitar Rp 71 miliar untuk peminjaman Openda hingga 30 Juni 2027, sebagaimana dikutip dari laman resmi Juventus, Rabu (29/7).

"Lois Openda akan menjalani musim 2026/27 dengan status pinjaman di Prancis, bergabung dengan Olympique Lyonnais. Kini, babak baru menanti di Prancis. Semoga sukses, Lois!" tulis pernyataan resmi klub.

Pemain berkebangsaan Belgia tersebut didatangkan Juventus dengan status pinjaman pada awal musim 2025/2026 dari klub Liga Jerman RB Leipzig.

Menjalani masa peminjaman selama musim 2025/2026, Openda tampil sebanyak 34 pertandingan bersama Juventus di berbagai ajang dan menyumbangkan dua gol dengan total 997 menit bermain.

Juventus kemudian mempermanenkan Openda dari RB Leipzig pada awal musim panas ini dengan biaya transfer dilaporkan mencapai 42,75 juta euro atau sekira Rp 879 miliar.