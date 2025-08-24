JW Hospital Korea Buka Akses untuk Pasien Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - JW Hospital Korea, rumah sakit bedah plastik terkemuka di Korea Selatan, resmi membuka akses layanan bagi pasien Indonesia.

Konferensi pers pembukaan dihadiri Dr. Chul Hwan Seul, MD, PhD, salah satu direktur JW Hospital, yang dikenal sebagai “The Surgeon with the Golden Hands” karena keahlian operasi yang halus dan presisi.

Dikenal sebagai tujuan utama kalangan Orang Kaya Lama (OKL) Korea dan pasien internasional dari Jepang hingga Rusia, JW Hospital menghadirkan standar layanan bedah plastik global dengan fokus pada keamanan, keahlian dokter, dan hasil estetika terbaik.

Sebagai rumah sakit dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, JW Hospital menonjolkan dokter spesialis yang memiliki pengalaman praktik panjang dan hiper-spesialisasi pada prosedur tertentu, termasuk operasi hidung, payudara, mata, body contouring, dan facelift.

Setiap pasien ditangani oleh ahli di bidangnya, menjamin presisi dan keselamatan optimal.

Selain prosedur standar, JW Hospital juga menangani kasus kompleks yang membutuhkan teknik tinggi dan pengalaman luas.

Rumah sakit menerapkan teknologi medis mutakhir, protokol internasional, serta sistem perawatan pasca-operasi komprehensif.

Setiap prosedur di JW Hospital disesuaikan dengan karakteristik unik pasien, sehingga hasil operasi terlihat natural, proporsional, dan harmonis dengan fitur individu.