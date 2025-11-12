K Mall at Menara Jakarta Diciptakan Tak Hanya Sebagai Pusat Belanja, Tetapi

jpnn.com, KEMAYORAN - Pengembang properti ASRI meresmikan K Mall at Menara Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Mal itu hadir sebagai ruang hidup yang memancarkan semangat baru bagi komunitas, tempat manusia, seni, dan gaya hidup berpadu dalam keseimbangan.

Terletak di dalam kompleks prestisius Menara Jakarta Kemayoran, mal itu menyatu dengan ekosistem modern yang mencakup kondominium, apartemen, hotel, dan perkantoran premium.

Lokasinya yang berseberangan dengan JIExpo menjadikannya poros baru bagi warga, profesional, dan wisatawan yang mencari pengalaman kehidupan urban yang dinamis dan inspiratif.

CEO ASRI, Alexander Kusuma mengatakan mal tersebut dibangun dengan filosofi “Tree of Life” yang mewujudkan melalui tata ruang dan kurasi tenant terpilih seperti Adidas, Asics, Erafone, iBox, Kiddy Cuts, Lumine, Playtopia, Samsung, dan Sociolla.

Ada juga deretan brand kuliner dan lifestyle pilihan seperti Chagee, Paris Baguette, Social Affair, Sushi Hiro, dan masih banyak lagi.

Setiap tenant dipilih secara cermat untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan, hiburan, dan inspirasi hidup.

“K Mall kami ciptakan bukan hanya sebagai pusat belanja, tetapi sebagai pusat kehidupan. Kami ingin menghadirkan ruang yang memupuk interaksi, kreativitas, dan kebersamaan,” ujarnya.