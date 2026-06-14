K-Playlist Annual Community Award 2026 Umumkan Pemenang Kolaborasi Brand
jpnn.com, JAKARTA - K-Playlist menghadirkan ajang penghargaan tahunan K-Playlist Annual Community Award (KACA) 2026.
Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap brand-brand yang berhasil menghadirkan kolaborasi terbaik bersama artis dan IP Korea, serta mendapatkan dukungan luar biasa dari komunitas penggemar di Indonesia.
Ajang yang sudah berjalan selama 3 tahun ini sekaligus mencerminkan semakin kuatnya peran Indonesia sebagai salah satu pasar paling aktif dalam ekosistem budaya Korea secara global.
Tahun ini, KACA 2026 kembali menghadirkan dua kategori utama, yaitu Best Brand Collaboration of the Year dan Brand Collaboration of the Year, yang menyoroti kolaborasi paling inovatif, relevan, dan berpengaruh di mata konsumen serta komunitas pada periode tahun 2025.
Best Brand Collaboration of the Year
- Kategori Brand Ambassador: Sunsilk x BABYMONSTER
- Kategori IP Licensing: Jims Honey | TinyTAN inspired by BTS
- Brand Collaboration of the Year
- Biore UV x Stray Kids
- Good Day x BABYMONSTER
- Scarlett x HEARTS2HEARTS
“Tahun ini, tercatat sedikitnya 27 brand yang produknya dipasarkan di Indonesia menjalin kolaborasi dengan artis maupun intellectual property (IP) Korea. Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar dengan kontribusi basis penggemar terbesar bagi banyak artis Korea,” ujar Jennifer Heryanto, Co-Founder dari K-Playlist.
"Menariknya, kolaborasi antara brand dan K-Wave saat ini tidak lagi terbatas pada pasar satu negara. Banyak kampanye yang kini dirancang dan dioptimalkan untuk menjangkau audiens dengan skala regional bahkan global, seiring semakin kuatnya posisi K-Culture sebagai fenomena budaya lintas negara," imbuhnya.
K-Playlist berharap KACA dapat terus menjadi platform apresiasi dan referensi bagi brand di Indonesia dalam mendorong lahirnya kolaborasi yang inovatif, relevan, dan berdampak.
Tahun ini, KACA 2026 kembali menghadirkan dua kategori utama, yaitu Best Brand Collaboration of the Year dan Brand Collaboration of the Year.
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