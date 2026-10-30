K-Seafood Festa 2026 Perkuat Pasar Produk Laut Korea di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea bersama Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) menutup rangkaian K-Seafood Festa 2026 yang berlangsung selama tiga bulan, sejak Agustus hingga Oktober, di KOREA 360, Lotte Mall.
Kegiatan tersebut digelar untuk memperkenalkan beragam produk olahan hasil laut Korea kepada konsumen Indonesia.
Selama penyelenggaraan, K-Seafood Festa mengangkat tiga tema bulanan, yakni Trendy pada Agustus, Premium pada September, dan Halal pada Oktober.
Setiap tema diisi dengan kegiatan promosi yang memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencicipi dan mengenal berbagai produk K-Seafood.
Sejumlah kegiatan digelar untuk menarik minat pengunjung, mulai dari penjualan khusus K-Seafood bersama koki selebritas, demonstrasi memasak, hingga kelas memasak menggunakan bahan pangan Korea.
Pengunjung juga dapat mengikuti kegiatan membuat gimbap dan sotteok-sotteok berbahan sosis ikan laut Korea serta kuis seputar produk hasil laut.
Rangkaian acara mencapai puncaknya pada 24 Oktober melalui penampilan idola K-pop, yang dilanjutkan dengan sesi jumpa penggemar dan tanda tangan.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu anggota grup mengungkapkan kegemarannya menyantap rumput laut dan camilan rumput laut asal Korea.
K-Seafood Festa 2026 memperkenalkan aneka produk olahan laut Korea kepada konsumen Indonesia.
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