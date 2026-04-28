KA Parahyangan Terdampak Kecelakaan Kereta di Bekasi, Sejumlah Perjalanan Dibatalkan

KA Parahyangan Terdampak Kecelakaan Kereta di Bekasi, Sejumlah Perjalanan Dibatalkan
KA Parahyangan rute Bandung - Gambir. Ilustrasi. Foto: Dok. Humas KAI Daop 2 Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah perjalanan kereta api (KA) Parahyangan mengalami gangguan imbas tabrakan antara kereta cepat Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo mengatakan, terdapat beberapa perjalanan KA Parahyangan yang terdampak akibat kejadian tersebut.

Pada Senin malam, perjalanan KA Parahyangan (139) relasi Bandung - Gambir, yang sempat tertahan di Stasiun Karawang akibat dari kejadian tersebut terpaksa dibatalkan sebagian untuk lintas Karawang - Gambir.

Baca Juga:

Begitu juga dengan KA Parahyangan (140) KA Parahyangan (140) relasi Gambir – Bandung yang berangkat Senin pukul 23.05 WIB dari Stasiun Gambir juga mengalami pembatalan perjalanan sebagian lintas Gambir - Kerawang menyesuaikan perkembangan kondisi operasional di lapangan.

Selain itu, pada hari ini perjalanan KA Parahyangan (137) relasi Bandung - Gambir dan KA Parahyangan (138) relasi Gambir - Bandung juga dibatalkan perjalanannya.

Kuswardojo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak atas gangguan perjalanan tersebut.

Baca Juga:

"KAI Daop 2 Bandung menyampaikan turut berduka cita atas insiden operasional yang terjadi di wilayah Bekasi Timur. Kami juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terdampak termasuk juga pelanggan KA Parahyangan yang ikut mengalami gangguan perjalanan akibat kejadian ini. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan Daop 1 Jakarta untuk memastikan penanganan pelanggan berjalan optimal," kata Kuswardojo, dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Kuswardojo menambahkan, pelanggan diharapkan tetap memantau perkembangan informasi resmi melalui kanal resmi KAI, Contact Center 121, aplikasi Access by KAI, serta petugas di stasiun.

Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur ganggu perjalanan KA Parahyangan, sejumlah jadwal dibatalkan dan penumpang terdampak.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI