KA Srilelawangsa Layani 155 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik

jpnn.com, JAKARTA - PT Railink sebagai operator KAI Bandara mencatat dalam rentang waktu 11 Maret hingga 23 Maret 2026, KAI Bandara melalui layanan KA Srilelawangsa di wilayah Sumatra Utara telah melayani total 155.212 penumpang.

Direktur Utama KAI Bandara Porwanto Handry Nugroho mengatakan relasi Medan menuju Bandara Kualanamu melayank 63 Ribu Penumpang dan relasi Medan – Binjai hingga Kuala Bingai sebanyak 92.244 penumpang. Menurut Porwanto, peningkatan jumlah penumpang ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api bandara.

“Kami terus berupaya menjaga kualitas layanan, baik dari sisi operasional, keselamatan, maupun kenyamanan pelanggan,” ujar Porwanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/3).

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus menyemarakkan momen Hari Raya Idulfitri, KAI Bandara menghadirkan program spesial THR (Tiket Hemat Raya) berupa diskon hingga 20% untuk perjalanan kereta api bandara.

Promo ini berlaku pada periode 20 – 30 Maret 2026 dengan menggunakan kode promo: THR.

"Pembelian tiket dengan promo tersebut hanya dapat dilakukan melalui Aplikasi KA Bandara, reservation.railink.co.id dan Vending Machine yang ada di area stasiun KAI Bandara," ujar Porwanto.

KAI Bandara juga mengimbau kepada seluruh penumpang untuk selalu menjaga barang bawaan masing-masing, datang lebih awal ke stasiun, serta memanfaatkan layanan digital pembelian tiket agar perjalanan selama masa Angkutan Lebaran dapat berlangsung dengan lancar dan nyaman.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal, tarif, dan pemesanan tiket KAI Bandara, masyarakat dapat mengakses situs resmi PT Railink di www.railink.co.id