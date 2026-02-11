Kabar Ammar Zoni Dikembalikan ke Nusakambangan, Aditya Zoni Khawatir Soal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni memberi komentar soal kemungkinan kakaknya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.
Dia berharap Ammar Zoni tidak dikembalikan lagi ke Nusakambangan seusai proses persidangan.
"Saya mohon sekali agar abang saya tidak dikembalikan lagi ke Nusakambangan karena saya melihat ketakutan di matanya,” kata Aditya Zoni dalam tayangan Intens Investigasi, baru-bau ini.
Pria berusia 26 tahun itu menilai Ammar Zoni sangat ketakutan saat akan dipindahkan ke Nusakambangan.
Oleh sebab itu, Aditya Zoni memohon kepada pihak terkait agar memberi keringanan supaya Ammar Zoni menjalani masa hukuman di Jakarta.
"Saya mohon (Ammar Zoni) untuk tetap di Jakarta dan direhabilitasi,” beber pemain sinetron itu.
Aditya Zoni kemudian menyinggung kondisi mental Ammar Zoni yang menurun ketika saat Lapas Nusakambangan beberapa waktu lalu.
Dia khawatir keadaan Ammar Zoni bisa memburuk apabila kembali dipindahkan ke Nusakambangan.
