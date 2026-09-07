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Kabar Bahagia, Brisia Jodie Hamil Calon Anak Pertama

Kabar Bahagia, Brisia Jodie Hamil Calon Anak Pertama
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Brisia Jodie. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Brisia Jodie dan Jonathan Alden.

Melalui akun Instagram masing-masing, Brisia Jodie dan Jonathan Alden mengungkapkan soal calon buah hati mereka.

Dalam unggahan terbarunya, jebolan Indonesian Idol tahun 2018 itu membagikan sejumlah foto bersama sang suami.

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Pada salah satu foto di unggahan itu, Brisia Jodie terlihat tersenyum bahagia sambil memamerkan baby bump.

Jonathan Alden yang berada di sisinya terlihat mengecup pipi sang istri sambil mengelus perut Jodie.

Dalam unggahannya tersebut, perempuan 30 tahun itu pun mengumumkan soal kehamilannya tersebut.

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"Can't keep this little secret anymore (rahasia kecil ini tidak bisa disimpan lagi). Baby on the way," ujar Brisia Jodie melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (7/9).

Ucapan selamat dari teman sesama selebritas maupun warganet pun memenuhi kolom komentar unggahan tersebut.

Penyanyi Brisia Jodie mengumumkan kehamilan calon anak pertamanya dengan Jonathan Alden.

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