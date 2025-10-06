Kabar Bahagia, Erika Carlina Dilamar DJ Bravy di Synchronize Fest 2025
jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan kekasih Erika Carlina dan DJ Bravy.
Pasalnya, perempuan berusia 32 tahun itu baru saja dilamar oleh sang kekasih di panggung Synchronize Fest 2025 pada Senin (6/10) dini hari.
Adapun DJ Bravy bersama rekan, A4A Clan memang tampil di District Stage, Synchronize Fest 2025, pada hari ketiga.
Di atas panggung, DJ Bravy ternyata memberi kejutan dengan melamar Erika Carlina.
Dia berlutut sambil memberikan kotak cincin sebagai bentuk melamar Erika Carlina.
Pemain film Pabrik Gula itu lantas mengungkapkan kesediaannya dan menerima lamaran DJ Bravy.
"Iya, aku mau," kata Erika Carlina di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Minggu (5/10) malam.
Mendengar jawaban Erika Carlina, DJ Bravy sontak tersenyum.
