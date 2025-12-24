menu
Kabar Bahagia, Jennifer Coppen Dilamar Kekasihnya Justin Hubner

Selebritas Jennifer Coppen. Foto: Instagram/jennifercoppenreal20

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Jennifer Coppen dan kekasihnya, Justin Hubner.

Pasalnya, pemain film Akad itu baru saja dilamar oleh sang kekasih.

Kabar bahagia itu dibagikan oleh Justin Hubner melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahan terbarunya, pesepakbola itu membagikan beberapa foto yang menampilkan momen dirinya melamar Jennifer Coppen.

Salah satu foto yang dibagikan oleh pasangan tersebut adalah saat Justin Hubner tengah berlutut dihadapan Jennifer Coppen, sambil memegang kotak berisikan cincin.

"Future Mr & Mrs Hubner," ujar Justin Hubner melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (24/12).

Jennifer sendiri membalas unggahan tersebut di kolom komentar dengan ungkapan cinta yang mendalam untuk Justin Hubner.

"I love you today, tomorrow & forever (Aku mencintaimu hari ini, besok, dan selamanya)," komentar Jennifer Coppen.

