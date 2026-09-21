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Kabar Bahagia, Marion Jola Dilamar Sang Kekasih

Kabar Bahagia, Marion Jola Dilamar Sang Kekasih
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Marion Jola. Foto: Instagram/lalamarionmj

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari penyanyi Marion Jola. Dia baru saja dilamar oleh kekasihnya, Dennis Talakua.

Melalui akunnya di Instagram, Marion Jola membagikan video yang berisikan sang kekasih yang melamar dirinya dengan latar Candi Prambanan.

Marion Jola terlihat memakai gaun panjang berwarna cokelat, sementara Dennis menggunakan kemeja putih.

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Dalam video itu, pelantun Rayu itu berdiri di atas hamparan kelopak bunga berwarna merah dan putih, dengan Dennis yang berlutut dan melamarnya.

"Will you marry me?" tanya Dennis Talakua kepada Marion Jola, dikutip melalui akun Instagram keduanya, Senin (21/9).

Marion Jola spontan memeluk sang kekasih setelah mendengar lamaran tersebut.

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Perempuan 26 tahun itu pun memamerkan cincin lamarannya tersebut.

"I'm fiancee," ucap Marion Jola dalam video itu.

Kabar bahagia datang dari penyanyi Marion Jola. Dia baru saja dilamar oleh kekasihnya, Dennis Talakua.

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