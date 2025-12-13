Kabar Baik, 2026 Insentif Guru Honorer Naik Rp 100 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti memastikan adanya kenaikan insentif yang diberikan pemerintah kepada para guru honorer.

Abdul Mu'ti menyebut, kenaikan insentif tersebut sebesar Rp 100 ribu, seingga setiap bulannya para guru honorer menerima Rp 400 ribu mulai tahun 2026 mendatang.

Adapun insentif bulanan terhadap guru gonorer pada tahun 2025, sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya.

“Nah, tahun depan itu kami naikkan dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu, dan itu juga pemenuhan dari janji Bapak Presiden Prabowo yang disampaikan pada saat hari guru,” kata Mu'ti dikutip Sabtu (13/12).

Mu'ti menjelaskan, insentif bagi guru honorer yang diberikan dengan skema transfer langsung ke rekening guru penerima, merupakan terobosan baru pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Secara khusus untuk tahun ini pihaknya telah menyalurkan insentif kepada lebih dari 300 ribu guru, dengan masing-masing guru menerima sebesar Rp 300 ribu setiap bulan dan diberikan satu kali untuk 7 bulan.

Mu'ti juga mengaku bantuan insentif yang telah disalurkan sebesar Rp 736,31 miliar kepada 347.383 guru pada tahun ini atau dengan tingkat capaian sebesar 95,5 persen.

"Tahun ini untuk 7 bulan diberikan satu kali pada bulan Juli lalu, sehingga masing-masing guru honorer menerima Rp 2,1 juta untuk tahun 2025," imbuhnya.