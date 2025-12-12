Kabar Baik, Ada Diskon 20 Persen Tarif Tol Saat Libur Nataru

jpnn.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberlakukan diskon tarif sebesar 20 persen di delapan ruas jalan tol strategis pada musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono mengatakan, peberian diskon itu juga untuk upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional saat periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Stimulus diskon tarif 20 persen di Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra akan diterapkan selama 3 hari yakni 22, 23, dan 31 Desember 2025.

Sementara, khusus Jalan Tol Manado-Bitung berlangsung selama 20 hari yakni 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.

"Total ruas jalan tol yang mendapatkan diskon tarif mencapai delapan ruas tol yang tersebar di wilayah Trans Jawa, Trans Sumatra dan Sulawesi. Diskon tarif tol ini akan berlaku bagi semua golongan kendaraan untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dengan menggunakan kartu tol elektronik," ujar Rivan dikutip Jumat (12/12).

Pemberian diskon juga sejalan dengan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG) perusahaan serta menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi pengguna jalan tol.

Stimulus potongan ini mencakup ruas-ruas strategis yaitu Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C, Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), dan Jalan Tol Manado-Bitung.

Dengan persiapan yang matang, kolaborasi solid antarberbagai pemangku kepentingan serta inovasi layanan dan teknologi, Jasa Marga optimistis perjalanan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 akan berlangsung dengan aman, nyaman, lancar dan berkeselamatan bagi seluruh masyarakat.