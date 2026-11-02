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Kabar Baik, Ada Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Kabar Baik, Ada Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
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Warga antre bayar pajak kendaraan bermotor. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar lega kembali menghampiri warga Jakarta. Bagi Anda yang sempat menunda bayar pajak kendaraan, Pemprov DKI Jakarta baru saja membuka "pintu maaf" kedua tahun ini.

Mulai November 2026, program pemutihan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) resmi diberlakukan kembali.

"Pembebasan diberikan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan. Jadi, Sobat cukup melunasi pokok pajak terutang," demikian informasi yang dibagikan melalui akun Instagram @humaspajakjakarta.

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Kesempatan emas tersebut bakal berlangsung sampai 31 Desember 2026.

Artinya, denda keterlambatan yang selama ini bikin pusing bakal dihanguskan.

Namun, perlu diingat, program ini bukan berarti bikin pajak kendaraan jadi gratis sepenuhnya. Anda tetap wajib melunasi tagihan pokok pajaknya.

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Bedanya, Anda tak perlu lagi mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar sanksi keterlambatan yang menumpuk.

Menariknya lagi, urusan administrasi kali ini dibuat sangat praktis.

Kabar lega kembali menghampiri warga Jakarta. Bagi Anda yang sempat menunda bayar pajak kendaraan, Pemprov DKI Jakarta menggelar program pemutihan

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