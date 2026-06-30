Kabar Baik Bagi UMKM yang Punya Toko Online, Simak Baik-Baik

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan platform perdagangan elektronik (marketplace), siap menerapkan kebijakan potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi pelaku UMKM yang menjual produk lokal.

Adapun marketplace itu seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada.

Maman mengatakan implementasi kebijakan tersebut kini tinggal menunggu penyelesaian integrasi sistem antara masing-masing marketplace dengan platform Sapa UMKM milik Kementerian UMKM.

"Alhamdulillah mereka ready, siap lahir batin," ujar Maman di Jakarta, Senin (29/6).

Dia pun berharap kebijakan tersebut dapat diberlakukan secepat mungkin agar para penjual (seller) di marketplace segera menikmati insentif.

Maman menjelaskan kebijakan insentif tersebut belum dapat diterapkan karena masih perlu ada integrasi sistem antara Sapa UMKM dan platform marketplace.

“Untuk memastikan identifikasi pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga pemberian insentif lebih tepat sasaran,” kata dia.

Ia juga menekankan pentingnya para pelaku UMKM untuk onboarding ke Sapa UMKM agar dapat menikmati insentif tersebut.