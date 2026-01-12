Kabar Baik, Belum Ada Kasus Super Flu di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan hingga saat ini belum ada kasus yang terindikasi penyakit super flu di wilayah Jakarta.
Adapun Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan sudah melaporkan adanya kasus penularan super flu ini
"Jadi untuk super flu sampai hari ini belum ada kasusnya di Jakarta," kata Pramono di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Minggu.
Super flu adalah varian influenza A H3N2 subkelas K yang mudah menular dan menimbulkan gejala lebih berat.
Namun, dia mengimbau masyarakat untuk menerapkan upaya preventif melalui vaksinasi.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepad Dinas Kesehatan, untuk melakukan preventif, persiapan. Bagi masyarakat yang ingin divaksin, memang vaksinnya masih berbayar karena memang belum menjadi program dari pemerintah pusat," ujarnya.
Pramono Anung pun berharap Jakarta terbebas dari kasus super flu.
"Jadi sekali lagi, untuk super flu sampai hari ini, Jakarta belum ditemukan dan mudah-mudahan tidak ditemukan," katanya.
Adapun Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan sudah melaporkan adanya kasus penularan super flu ini
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wamenkes: Kasus Super Flu Terdeteksi di RI Masih Dalam Batas Aman
- Pramono Bakal Aktifkan Kembali JPO Sarinah, Ini Alasannya
- Belum Ada Laporan Orang Meninggal Akibat Virus Super Flu
- Penjelasan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Soal Vaksin Super Flu
- Masyarakat Tidak Perlu Panik Adanya Virus Super Flu
- Pasien Super Flu Meninggal di RSHS Bandung, Punya Riwayat Komorbid