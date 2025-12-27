menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Kabar Baik dari Google, Pengguna Bisa Ganti Nama Alamat Gmail Leluasa

Kabar Baik dari Google, Pengguna Bisa Ganti Nama Alamat Gmail Leluasa

Kabar Baik dari Google, Pengguna Bisa Ganti Nama Alamat Gmail Leluasa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi logo Gmail. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Selama bertahun-tahun, alamat Gmail dianggap sebagai identitas digital yang “seumur hidup”.

Sekali memilih nama pengguna, tak ada jalan kembali. Namun, pandangan lama itu kini mulai bergeser.

Google diam-diam tengah meluncurkan fitur baru yang memungkinkan pengguna mengubah alamat Gmail mereka.

Baca Juga:

Itu tentu menjadi sebuah perubahan besar dalam ekosistem layanan email paling populer di dunia.

Google mulai menguji opsi penggantian alamat Gmail berakhiran “@gmail.com”.

Fitur memberi keleluasaan bagi pengguna yang merasa alamat lamanya sudah tak relevan, salah ketik, atau sekadar ingin tampil lebih profesional tanpa harus membuat akun Google baru dari nol.

Baca Juga:

Sebelumnya, Google hanya mengizinkan perubahan alamat email bagi akun yang didaftarkan menggunakan email pihak ketiga.

Alamat Gmail utama bersifat permanen dan tak bisa disentuh. Kini, kebijakan tersebut dilonggarkan.

Selama bertahun-tahun, alamat Gmail dianggap sebagai identitas digital yang “seumur hidup”. Kini bisa diganti maksimal tiga kali

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI