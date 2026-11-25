jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta memastikan program rehabilitasi rumah susun (rusun) masuk dalam APBD 2027.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari keberpihakan DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan hunian yang layak dan nyaman bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan rehabilitasi diperlukan untuk memperbaiki kondisi sejumlah rusun yang sudah usang dan membutuhkan penanganan.

Keluhan penghuni terkait minimnya perbaikan menjadi salah satu hal yang perlu dijawab melalui alokasi anggaran pemerintah daerah.

“Banyak masyarakat yang mengeluhkan rusun-rusunnya sudah out of date, kurang rehabilitasi, sehingga diperbaiki lagi agar masyarakat yang menggunakan rusun-rusun bisa terpuaskan,” ujar Wibi dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Rabu (25/11).

Komitmen tersebut tampak dari hasil pembahasan dan pendalaman Komisi D DPRD DKI Jakarta terhadap anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dalam APBD 2027.

Dari semula sebesar Rp1,557 triliun dalam RKA/Rancangan APBD 2027, alokasi anggaran Dinas PRKP bertambah Rp60,21 miliar menjadi Rp1,617 triliun.

Penambahan alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD mengawal kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Jakarta.