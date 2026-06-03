Kabar Baik, Harga Solar Turun Per Juni 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis solar, seperti Pertamina Dex dan Dexlite, turun mulai Juni 2026 ini.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Selasa (2/6), Pertamina melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Seperti di Jabodetabek, tercatat harga Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar di wilayah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

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Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) turun dari Rp 26.000 per liter pada Mei 2026 menjadi Rp 23.000 per liter mulai Juni 2026.

Pertamina Dex (CN 53) juga turun menjadi Rp 24.800 per liter, dari yang sebelumnya Rp 27.900 per liter.

Akan tetapi, BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) kembali mengalami kenaikan harga ke angka Rp 20.750 per liter dari Rp 19.900 per liter pada Mei.

Kemudian, Pertamina masih menahan harga Pertamax (RON 92) di level Rp 12.300 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) di level Rp 12.900 per liter sejak Maret, tepatnya sebelum perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Harga BBM penugasan dan subsidi juga tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertalite Rp 10 ribu per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.