Kabar Baik, MBG Prabowo Bakal Menyasar ke Lansia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah tengah mematangkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi orang tua lanjut usia (lansia), terutama mereka yang berusia di atas 75 tahun dan tinggal sendirian.

Gus Ipul sapaan akrabnya mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menyiapkan skema pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, saat ini program akan diprioritaskan untuk lansia di atas 75 tahun. Namun ke depannya, diperluas ke kelompok usia di bawah 75 tahun.

Baca Juga: Anggaran MBG Kena Pangkas Purbaya untuk Program Gentengisasi

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN Prof. Dadan untuk mematangkan rencana makan bergizi gratis untuk lansia yang usianya di atas 75 tahun dan tinggal sendirian. Kalau alokasinya sudah habis (terpenuhi), nanti baru di bawah 75 tahun," jelas Gus Ipul dikutip Kamis (5/3).

Layanan MBG untuk lansia akan dilaksanakan melalui dapur umum milik BGN.

Dapur tersebut, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di sekitar wilayah penerima manfaat, juga akan melayani penyandang disabilitas.

Baca Juga: BGN Tidak Melarang Siapa pun Mengunggah Menu MBG di Medsos

Gus Ipul menyebut data penerima manfaat akan diperoleh dari pemerintah daerah. Setelah melalui proses asesmen, data itu akan ditetapkan oleh kepala daerah sebelum diserahkan kepada BGN untuk ditindaklanjuti dalam penyaluran pelayanan.

Selain itu, Kemensos juga sedang menyiapkan penguatan layanan pendampingan bagi lansia dan penyandang disabilitas melalui tenaga caregiver dan perawat terlatih secara bertahap.