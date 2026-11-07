Kabar Baik, Puncak Bogor Bakal Punya Jalan Baru

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Bogor Rudy Susmanto menyiapkan pembangunan sejumlah jalan sodetan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2027 mendatang.

Langkah itu dilakukan untuk mengurai kemacetan di sejumlah titik jalur tersebut.

Pemkab Bogor saat ini sedang menyiapkan dokumen perencanaan teknis atau detail engineering design (DED) penataan jalur Puncak sepanjang 2025-2026.

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"Penataan jalur Puncak, perencanaan sudah kita persiapkan di 2025-2026, yang DED-nya sudah siap. Kita akan tindak lanjuti pembangunan infrastrukturnya di 2027," kata Rudy di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11).

Rudy menjelaskan salah satu fokus pembangunan infrastruktur tersebut adalah membuka sejumlah jalan sodetan, pada titik-titik yang selama ini menjadi lokasi kemacetan kendaraan wisatawan.

Menurut dia, pembangunan jalan sodetan merupakan bagian dari penataan kawasan Puncak secara menyeluruh, untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, sekaligus mendukung aktivitas pariwisata.

Selain pembangunan jalan sodetan, Pemkab Bogor juga menyiapkan pembenahan kawasan peristirahatan atau rest area Puncak dengan melibatkan para pelaku usaha pariwisata.

"Kami juga akan berupaya untuk merapikan rest area Puncak, sehingga peran dari pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan para pelaku dunia usaha pariwisata di kawasan Puncak," ujarnya.