Kabar Baik, Seluruh PPPK Diminta Mengikuti setiap Tahapan dengan Tertib

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 895 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu mendapatkan perpanjangan kontrak.

Penandatanganan perpanjangan kontrak kerja PPPK dilakukan di Balai Yos Sudarso, Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin (28/9).

“Kegiatan ini menjadi momentum bagi para pegawai untuk melanjutkan pengabdian dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” kata Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan di Jakarta, Senin.

Dia mengapresiasi panitia penyelenggara yang telah memfasilitasi proses perpanjangan kontrak bagi ratusan PPPK tersebut.

Menurut dia, perpanjangan kontrak PPPK ini merupakan bentuk kelanjutan pengabdian dan sudah menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan di Jakarta, khususnya di bidang pendidikan.

“Saya berharap tetap semangat, memiliki motivasi tinggi, serta terus berkarya dan mengabdi dengan sepenuh hati,” kata Fredy.

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan kepada seluruh PPPK agar mengikuti setiap tahapan administrasi dengan tertib serta menjaga kenyamanan dan kelancaran selama proses berlangsung.

Dirinya menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pimpinan, kepala sekolah, sesama rekan kerja, maupun aparatur sipil negara (ASN) lainnya.