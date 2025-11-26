Kabar Baik soal Jadwal Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu, Bersabar ya

jpnn.com - KEDIRI – Ribuan guru honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akan menerima SK pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu pada akhir 2025.

Jumlah guru honorer di Pemkab Kediri yang akan menerima SK PPPK Paruh Waktu sebanyak 1.585 orang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamad Muhsin mengemukakan pendidikan menjadi salah satu program prioritas di Kabupaten Kediri, salah satu yang menjadi perhatian adalah memperhatikan nasib para guru.

"Sebagai bentuk perhatian Mas Bupati (Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana), tahun ini akan ada pengangkatan guru PPPK paruh waktu," kata Muhsin di Kediri, Selasa (25/11).

Pemkab Kediri juga memberikan perhatian kepada para guru honorer dari jenjang taman posyandu (tapos) hingga sekolah menengah pertama (SMP), termasuk kepada para tenaga kependidikan.

Pada tahun 2025 ini, Pemkab Kediri mengeluarkan anggaran untuk pemberian insentif sekitar Rp24 miliar kepada 9.656 penerima manfaat.

"Pada momentum Hari Guru ini, harapannya para guru bisa membuat pembelajaran yang aman, nyaman, sekaligus menyenangkan di kelas," kata Muhsin.

Muhsin mengatakan bahwa pekerjaan para guru pada era saat ini makin besar, salah satunya mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah.