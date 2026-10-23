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Kabar Beli Rumah Mewah Rp15 Miliar, Fajar Sadboy Beri Penjelasan

Kabar Beli Rumah Mewah Rp15 Miliar, Fajar Sadboy Beri Penjelasan
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Fajar Sadboy. Foto: Instagram/fajjarsadboy

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Fajar Sadboy akhirnya menjawab rumor yang menyebut dirinya baru saja membeli rumah baru seharga Rp 15 miliar.

Saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini, dia membantah gosip yang beredar di media sosial.

"Enggak sampai (Rp15 miliar)," kata Fajar Sadboy.

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Teman dekat Amanda Manopo itu menyatakan bahwa rumah baru yang dibelinya tidak sampai belasan miliar.

Meski demikian, Fajar Sadboy merasa rumah baru miliknya berukuran cukup besar.

"Ada empat kamar, satu studio," bebernya.

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Fajar Sadboy bersyukur bisa mewujudkan salah satu impiannya yakni mempunyai rumah baru.

Setelah menabung beberapa tahun, dia baru saja membeli rumah di kawasan Bekasi.

Komedian Fajar Sadboy akhirnya menjawab rumor yang menyebut dirinya baru saja membeli rumah baru seharga Rp 15 miliar.

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