Kabar Buruk Menerpa Liverpool, Jeremie Frimpong Cedera Hamstring
jpnn.com - JAKARTA - Liverpool FC menerima kabar buruk. Bek kanan baru mereka, Jeremie Frimpong, mengalami cedera hamstring dan bakal absen hingga akhir September 2025.
Pelatih Liverpool Arne Slot mengonformasi bahwa Jeremie akan absen hingga September atau setelah jeda internasional akibat cedera yang diderita saat pertandingan pembuka Liga Inggris melawan Bournemouth.
“Tim medis benar-benar tepat tentang Jeremie, mereka meminta saya untuk menggantinya karena dia akan absen hingga akhir jeda internasional. Itu keputusan yang bagus, karena bila tidak, cederanya bisa lebih parah," ujar Slot dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Newcastle United yang dikutip dari laman resmi klub pada Kamis (21/8).
Frimpong, yang baru bergabung dengan Liverpool dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas, tampil mengesankan pada debutnya di Liga Inggris.
Namun, dia harus ditarik keluar pada menit ke-60 dalam kemenangan 4-2 Liverpool atas Bournemouth setelah merasakan ketidaknyamanan pada hamstring-nya.
Keputusan untuk mengganti Frimpong ternyata tepat, karena pemeriksaan lebih lanjut mengonfirmasi adanya cedera yang membutuhkan waktu pemulihan beberapa pekan.
Akibat cedera ini, pemain Timnas Belanda itu dipastikan absen dalam dua pertandingan penting Liverpool di Liga Inggris, yaitu melawan Newcastle United pada Selasa (26/8), dan Arsenal (31/8).
Dia diperkirakan akan kembali bermain pada 14 September saat Liverpool bertandang ke Burnley, atau paling lambat pada derby Merseyside melawan Everton pada 20 September.
Kabar buruk menerpa Liverpool karena Jeremie Frimpong mengalami cedera hamstring. Jeremie bakal absen hingga akhir September.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pencapaian Luar Biasa, Mohamed Salah Raih PFA Player of The Year untuk Ketiga Kalinya
- Liverpool Raup Untung 200 Juta Pound dari Hasil Jual Pemain
- Mau Cabut, Alexander Isak Ogah Bermain untuk Newcastle
- Bursa Transfer: Darwin Nunez Gabung Al-Hilal, Akhiri Masa Bakti 3 Tahun di Liverpool
- Hugo Ekitike Bidik Gelar Pertama Bersama Liverpool
- Bayern Muenchen Resmi Merekrut Luis Diaz