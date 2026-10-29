Kabar Dipecat Mardiono, Agus PPP Ingatkan Kepatuhan AD/ART
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Agus Suparmanto menyebutkan setiap keputusan terkait kepengurusan internal harus mengikuti AD/ART partai dan perundang-undangan.
Hal tersebut disampaikannya untuk menyikapi informasi dugaan pemecatan dirinya dan Sekretaris Jenderal PPP Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari partai oleh ketum Mardiono.
“Semua ini, kan, berdasarkan aturan. Jadi, dalam organisasi, terkhususnya kepartaian, juga ada AD/ART yang memang harus dipatuhi, baik itu secara administratif maupun aturan main,” kata Agus Suparmanto di kantor PPP, Jakarta, Kamis (29/10).
Agus Suparmanto mengaku belum menerima informasi resmi dari partai soal kabar pemecatan dari PPP oleh Mardiono.
"Belum ada yang formal resminya bahwa itu ada surat pemecatan,” ujarnya.
Selain itu, Agus Suparmanto menyatakan pihaknya akan mencermati perkembangan lebih lanjut sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk menempuh jalur hukum apabila ada keputusan resmi.
“Artinya, nanti itu jadi masukan juga, khususnya menjadikan pedoman bagi kami, karena kami masih memegang SK Kementerian Hukum dan HAM, jadi patokan kami ke sana,” tambahnya.
Agus Suparmanto pun mempertanyakan keabsahan forum yang disebut sebagai dasar pemecatan ketika tidak sesuai dengan AD/ART.
Waketum PPP Agus Suparmanto mengaku belum menerima informasi resmi soal kabar pemecatan dari partainya oleh Mardiono.
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