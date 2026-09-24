Kabar Duka, Adik Arie Kriting Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Komika Arie Kriting mengabarkan bahwa adiknya, Amal Buton meninggal dunia.

Kabar duka tersebut diungkapkan oleh Arie Kriting melalui akunnya di Instagram.

Arie Kriting memohon maaf atas kesalahan yang mungkin dilakukan adik semasa hidup. Dia juga berterimakasih atas semua doa dan belasungkawa yang disampaikan rekan hingga masyarakat.

"Terima kasih untuk semua doa baiknya. Semoga adik saya almarhum @amal_buton mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan, mohon diikhlaskan," ungkap Arie Kriting, Kamis (24/9).

Suami Indah Permatasari itu mengungkapkan bahwa adiknya tersebut sejatinya dijadwalkan melaksanakan pernikahan pada 10 Oktober 2026 mendatang.

Namun ternyata, Tuhan memiliki kehendak lain untuk mendiang Amal Buton.

"Tanggal 10 Oktober besok harusnya dia menikah, tetapi Allah SWT memiliki kehendak yang lain," ucap Arie Kriting.

Arie Kriting lantas menuliskan salam perpisahan untuk mendiang adiknya.