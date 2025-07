Kabar Duka: Aktor Fantastic Four Meninggal Dunia karena Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Australia, Julian McMahon, yang dikenal lewat perannya sebagai Dr. Doom dalam film "Fantastic Four", meninggal dunia pada usia 56 tahun setelah berjuang melawan kanker.

Kabar duka ini dikonfirmasi istrinya, Kelly McMahon, dan dilaporkan oleh Deadline pada Jumat (4/7) waktu setempat.

“Dengan hati yang terbuka, saya ingin berbagi kepada dunia bahwa suami tercinta saya, Julian McMahon, telah meninggal dunia dengan tenang minggu ini setelah perjuangan yang berani melawan kanker,” ujar Kelly dalam pernyataan resminya, seperti dikutip dari Antaranews.

McMahon menghembuskan napas terakhir di Clearwater, Florida, pada 2 Juli 2025.

Lahir di Sydney pada 27 Juli 1968, McMahon memulai kariernya di dunia modeling sebelum beralih ke dunia akting.

Dia tampil di sinetron Australia seperti "The Power, the Passion" (1989) dan "Home and Away" (1990–1991) sebelum meniti karier internasional.

Debut filmnya datang lewat "Wet and Wild Summer!" (1992) sebelum pindah ke Amerika Serikat.

Di AS, McMahon memulai karier di sinetron NBC "Another World" (1993), kemudian meraih popularitas lewat peran Cole Turner di serial "Charmed" dan sebagai agen di "Profiler".