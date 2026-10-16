Kabar Duka, Aktor Yadi Timo Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Yadi Timo dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (16/10).

Kabar duka itu dibagikan oleh penulis skenario, Joko Nugroho melalui akunnya di Instagram.

"RIP YADI ΤΙΜΟ (Yadi Mulyadi). 12 Februari 1960-16 Oktober 2026. Aktor Film & Televisi Alumni Institut Kesenian Jakarta Fakultas Seni Pertunjukan Jurusan Teater," ujar Joko Nugroho melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat.

Dia mengungkapkan mendapat kabar duka itu pada pagi tadi.

Joko lantas mengenang sosok Yadi Timo sebagai kakak kelas, teman baik, hingga menyebutnya sebagai pengkritik pedas.

"Kakak kelas, teman baik, pengkritik pedas yang pernah bertukar ilmu penyutradaraan di atas panggung. Pernah menjadi aktor yang skeptikal dan menantang aku untuk membuktikan kemampuan terbaikku. 'Lu bikin cerita apa sih Jok? Bikinlah yang pantes buat gue mainin.' Lalu ketika kami sama-sama melihat hasilnya, dengan tetap pedas dia memuji, 'Gue enggak pernah ngajarin lu bikin se keren ini, darimana lu belajar?'" tuturnya.

"Lalu ketika dia tahu, sutradaranya diganti, dia adalah aktor yang pertama kali pergi dari set dan menjawab tegas pada kru yang menanyakan kenapa dia pergi, 'gue enggak perlu di sini, karena sutradaranya bukan Joko'," sambungnya.

Joko turut membagikan kenangan saat mendiang Yadi Timo mengajaknya ke lokasi syuting.