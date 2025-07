Kabar Duka: Aktris Cantik Lee Seo-yi Meninggal Dunia

jpnn.com, SEOUL - Kabar duka datang dari industri hiburan Korea Selatan. Aktris Lee Seo-yi meninggal dunia pada usia 43 tahun.

Kabar kematiannya diumumkan oleh manajernya melalui unggahan Instagram pada Selasa (1/7), meski disebutkan bahwa sang aktris telah wafat sejak 20 Juni 2025.

"Saudari kami yang bercahaya, cantik, dan baik hati telah menjadi bintang di langit pada 20 Juni," tulis sang manajer.

Dia juga meminta doa dari para penggemar agar Lee dapat “pergi ke tempat yang baik dan indah.”

Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai penyebab kematiannya.

Lee Seo-yi memulai debut akting pada 2013 lewat drama sejarah MBC Hur Jun, The Original Story.

Namanya makin dikenal publik lewat perannya di drama Cheongdam-dong Scandal dan berbagai judul lainnya baik di televisi maupun layar lebar.

Sepanjang kariernya, Lee tampil dalam sejumlah drama dan film populer seperti City of the Sun, Bravo My Life, Romance Special Law, serta Killing Romance (2023).