Kabar Duka, Atlet Gimnastik Indonesia Naufal Takdir Al Bari Meninggal di Rusia

jpnn.com - JAKARTA - Kabar duka, telah meninggal dunia atlet gimnastik putra Indonesia Naufal Takdir Al Bari di Penza, Rusia, Kamis (25/9) WIB.

Dunia olahraga, khususnya gimnastik Indonesia, berduka karena meninggalnya talenta muda gimnastik artistik putra itu.

Berdasarkan keterangan resmi Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), Jumat (26/9), atlet berusia 19 tahun itu mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan intensif selama 12 hari di Rumah Sakit G.A. Zakharyin, akibat kecelakaan saat latihan.

“Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Atlet nasional putra kita Naufal berpulang ke Rahmatullah. Naufal merupakan atlet muda berbakat dan sosok yang baik. Gimnastik Indonesia kehilangan putra terbaik bangsa,” ujar Ketua Umum FGI Ita Yuliati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (26/9).

Naufal merupakan salah satu gymnast potensial Indonesia yang dipersiapkan tampil pada Kejuaraan Dunia ke-53 FIG Artistic Gymnastics 2025 di Jakarta, SEA Games 2025 Thailand, serta diproyeksikan menuju Olimpiade 2028 Los Angeles.

Sejak 1 September, Naufal bersama empat atlet gimnastik artistik putra Indonesia mengikuti program pemusatan latihan di The Palace of Sport Training Center Burtasy, Penza, Rusia.

Program training camp ini berlangsung dengan dukungan pembiayaan dari Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional (PPON) Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Namun, di tengah program tersebut, Naufal mengalami kecelakaan saat berlatih dan harus mendapat perawatan intensif di ruang ICU.