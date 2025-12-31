Kabar Duka, Ayah Gilang Dirga Meninggal Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah Air. Ayah dari aktor sekaligus pembawa acara Gilang Dirga, Wendi Indra meninggal dunia.
Kabar duka itu disampaikan langsung oleh Gilang Dirga melalui akun pribadinya di Instagram.
Dalam unggahannya, dia mengungkapkan bahwa sang ayah mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu (31/12) dini hari.
"Innalillahi wainna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Papa kami tercinta, Wendi Indra bin M. Yasin. Rabu, 31 Desember 2025, pukul 00.40 WIB," ujar Gilang Dirga melalui akunnya di Instagram, dikutil Rabu.
Aktor 36 tahun tersebut juga memohon doa untuk mendiang ayahnya itu.
Dalam unggahan yang sama, Gilang Dirga turut memohon maaf atas kesalahan yang mungkin pernah diperbuat mendiang sang ayah semasa hidup.
"Mohon doa agar beliau khusnul khatimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Mohon dibukakan juga pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala khilaf beliau semasa hidupnya," tuturnya.
Unggahan itu lantas mendapat banyak ucapan belasungkawa dari warganet maupun rekan sesama artis. Di antaranya dari Jirayut dan Wika Salim.
