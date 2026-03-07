Kabar Duka, Bassist God Bless Donny Fattah Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka kembali datang dari industri musik tanah Air.

Bassist band God Bless, Donny Fattah dikabarkan meninggal dunia.

Adapun kabar duka itu dibagikan langsung oleh pihak manajemen melalui akun Instagram grup band God Bless.

Donny Fattah mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Inalilahi waina ilahi rojiun. Telah meninggal dunia Donny Fattah, bassist, salah seorang pendiri God Bless, saudara kami tercinta, di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta," tulis akun Instagram God Bless, dikutip Sabtu (7/3).

Dalam unggahan itu, pihak manajemen God Bless juga menyampaikan permohonan maaf apabila semasa hidup Donny Fattah memiliki kesalahan.

"Mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan almarhum. Semoga amal dan seluruh kebaikannya diterima di sisi-Nya. Amin ya robbal aalamiin," tuturnya.

Ucapan duka cita juga disampaikan oleh teman sesama musisi dalam kolom komentar unggahan tersebut.