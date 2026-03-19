Kabar Duka, Bos Djarum Michael Bambang Hartono Tutup Usia, Ini Jejak Panjangnya

jpnn.com, SEMARANG - Pengusaha nasional sekaligus pemilik Grup Djarum, Michael Bambang Hartono meninggal dunia pada Kamis (19/3) pukul 13.15 waktu Singapura.

Michael Bambang Hartono wafat pada usia 86 tahun.

Dia lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 2 Oktober 1939. Dia merupakan putra dari Oei Wie Gwan, pendiri perusahaan rokok Djarum.

“Pak Michael Bambang Hartono wafat pada pukul 13.15 waktu Singapura,” ujar Corporate Communication Senior Manager Grup Djarum Budi Darmawan.

Semasa hidupnya, Michael Bambang Hartono dikenal sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia.

Bersama adiknya, Robert Budi Hartono, dia mengembangkan Grup Djarum menjadi perusahaan besar dengan berbagai lini usaha.

Berkat kiprahnya di dunia bisnis, dia kerap masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi berbagai lembaga internasional.

Dia dikenal konsisten membangun bisnis keluarga dengan pendekatan jangka panjang.