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Kabar Duka, Doddy Katamsi Meninggal Dunia

Kabar Duka, Doddy Katamsi Meninggal Dunia
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Kabar duka datang industri musik Tanah Air. Musisi Doddy Katamsi dikabarkan meninggal dunia. Foto: Instagram/doddykatamsi

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang industri musik Tanah Air.

Musisi Doddy Katamsi dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (15/10).

Kabar duka itu dibagikan oleh basis band GIGI, Thomas Ramdhan melalui akunnya di Instagram.

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"Telah berpulang ke Rahmatullah. Doddy Katamsi. Dia adalah sahabat bagi sebagian besar musisi tanah air," tulis Thomas Ramdhan melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis. 

"Insyaallah semoga almarhum husnul khotimah," sambungnya.

 Dia lantas mendoakan agar keluarga mendiang Doddy Katamsi diberi ketabahan serta kekuatan.

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Basis band GIGI itu juga mendoakan untuk mendiang musisi tersebut.

"Dan bagi keluarga yg ditinggal kan diberi keikhlasan, ketabahan, kesabaran serta kekuatan. Amin YRA. Al-Fatihah buat almarhum," kata Thomas.

Kabar duka datang industri musik Tanah Air. Musisi Doddy Katamsi dikabarkan meninggal dunia.

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