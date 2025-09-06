menu
Kabar Duka, Eks Stafsus Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia 
Foto Arsip - Almarhum mantan Staf Khusus Presiden RI ke-7 Bidang Ekonomi Arif Budimanta. ANTARA/Muhammad Zulfikar.

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka telah meninggal dunia mantan Staf Khusus Presiden ke-7 Joko Widodo, Arif Budimanta pada Sabtu (6/9).

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis, Muhadjir Effendy membenarkan bahwa Arif Budimanta telah wafat.

"Betul, saya sedang di rumah duka," kata Muhadjir yang di pemerintahan saat ini merupakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji.

Rumah duka almarhum Arif Budimanta berada di Rawamangun, Jakarta Timur.

Arif Budimanta turut dikenal sebagai seorang ekonom yang aktif mempublikasikan pemikirannya terhadap isu-isu pembangunan, UMKM, dan ekonomi moneter baik di media massa maupun di forum-forum internasional. 

Selain menjadi Stafsus Presiden era pemerintahan Jokowi, Arif juga pernah tercatat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional/penasihat Presiden di Bidang Ekonomi dan Industri pada 2016-2019.

Dia pernah membantu Kementerian Keuangan saat menjadi Senior Advisor Menteri Keuangan pada 2014-2016. 

Kemudian kiprahnya berlanjut saat menjadi Tim Ahli Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2014-2019.

