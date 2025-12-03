Kabar Duka, Epy Kusnandar Meninggal Dunia
jpnn.com - JAKARTA - Kabar duka, aktor senior Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu (3/12) siang.
Kabar meninggalnya pria kelahiran 1 Mei 1964 itu disampaikan langsung oleh sang istri, Karina Ranau melalui akunnya di Instagram.
Dari unggahannya tersebut diketahui bahwa Epy Kusnandar mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu 3 Desember 2025 pukul 14.24 WIB.
Adapun jenazah bintang sinetron Preman Pensiun itu akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
"Telah berpulang ke Rahmatullah Epy Kusnandar Bin Erning Sutarsa. Wafat pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 14.24 WIB," tulis Karina Ranau melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu.
Rencananya, jenazah Epy Kusnandar akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Kamis (4/12) pagi.
"Dimakamkan di TPU Jeruk Purut, 4 Desember 2025, pukul 08.00 WIB," kata Karina Ranau.
Namun, saat ini belum diketahui penyebab Epy Kusnandar meninggal dunia. (mcr7/jpnn)
Aktor Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu siang dan akan dimakamkan pada Kamis besok.
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Firda Junita
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Setelah Hujan
- Bencana Sumatra, Legislator PKB: Negara Jangan Kasih Toleransi Perusak Lingkungan
- Berita Duka, Tn Eddy Lesmana Meninggal Dunia, Umat Paroki Santa Theresia Berbelasungkawa
- Kenang Sang Ibunda, Raisa: Ibu Sangat Hangat...
- Gary Iskak Meninggal Dunia, Demian Aditya Syok
- Gary Iskak Meninggal Dunia, Andre Taulany Kenang Sosok Sang Aktor