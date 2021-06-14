Kabar Duka: Ibunda Anji Meninggal Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga musisi Anji. Sang ibunda, Siti Sunardi dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (26/3).
Melalui akunnya di Instagram, pria 47 tahun tersebut pun membagikan kabar duka tersebut.
Dalam Instagram story-nya, dia membagikan video tengah berada di dalam mobil jenazah.
Anji menuturkan terima kasih atas ucapan belasungkawa meninggalnya sang ibunda.
"Terima kasih semua yang mengucapkan belasungkawa. Mama minta diantar ke Bekasi," ujar Anji melalui akunnya di Instagram.
Dalam video tersebut, dia tampak memakai sebuah gelang yang kemudian disebut bahwa itu milik mendiang sang ibunda.
"Saya pakai gelang yang selalu dipakai mama," kata Anji.
Dalam Instagram story lainnya, dia mengungkapan bahwa ibunya mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 20.03 WIB.
